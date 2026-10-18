2026-10-18 07:42:47
Φωτογραφία για Ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές: Ζητούν έργα και εφαρμογή μέτρων, όχι νέα νομοθεσία.
megaproject.comΟι ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές σε κρίσιμο σταυροδρόμιΤην ανάγκη για άμεση εφαρμογή των υφιστάμενων πολιτικών και επενδύσεων, αντί για νέα νομοθετικά μέτρα, υπογράμμισαν οι ηγέτες των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών κατά την Ετήσια Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου στο Βίλνιους της Λιθουανίας.Οι εκπρόσωποι της CER, της UIC και κορυφαίων sidirodromikanea
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