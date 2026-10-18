Η ανακοίνωση του Surface Laptop Ultra από τη Microsoft σε συνεργασία με την Nvidia αποτελεί ορόσημο στην εξέλιξη των προσωπικών υπολογιστών.

Η παρουσίαση από τον Jensen Huang (CEO της Nvidia) και τον Satya Nadella (CEO της Microsoft) επικεντρώθηκε στη μετάβαση από τα απλά «AI PCs» στην εποχή των «agentic PCs» — υπολογιστές, δηλαδή, που είναι σχεδιασμένοι να εκτελούν αυτόνομα και τοπικά πολύπλοκες AI εργασίες (AI agents) χωρίς διαρκή εξάρτηση από το cloud.

Τα Κύρια Χαρακτηριστικά του Surface Laptop Ultra

Επεξεργαστής Nvidia RTX Spark (N1X): Συνδυάζει CPU αρχιτεκτονικής Grace (έως 20 πυρήνες Arm) και GPU αρχιτεκτονικής Blackwell (έως 6.144 πυρήνες) σε ένα ενιαίο σύστημα (SoC).

Ενιαία Μνήμη (Unified Memory): Διαθέτει επιλογές από 24 GB έως 128 GB ενοποιημένης μνήμης. Αυτό επιτρέπει τη φόρτωση και εκτέλεση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) έως και 120+ δισεκατομμυρίων παραμέτρων απευθείας στη συσκευή.

Οθόνη & Κατασκευή: Οθόνη αφής 15 ιντσών PixelSense Ultra με μέγιστη φωτεινότητα HDR 2.000 nits και ρυθμό ανανέωσης 120 Hz.

Μαγνητική Σύνδεση: Εισάγει τη θύρα Magnetic Connect (μαγνητικό USB-C για φόρτιση που διατηρεί παράλληλα τη μεταφορά δεδομένων/βίντεο).

Τιμή Εκκίνησης: Η βασική έκδοση ξεκινά από τα $2.599 (με 24 GB RAM / 512 GB SSD).

Τι σημαίνει «Agentic PC»;

Σε αντίθεση με τα απλά Copilot PCs που εκτελούν βασικές λειτουργίες τοπικά και βασίζονται στο cloud για τα μεγάλα μοντέλα, τα Agentic PCs:

Εκτελούν αυτόνομους AI Agents τοπικά: Ο υπολογιστής μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα, να οργανώσει αρχεία, να γράψει κώδικα ή να αυτοματοποιήσει εργασίες στο παρασκήνιο.

Ασφάλεια & Privacy Sandboxing: Τα Windows 11 ενσωματώνουν νέα ασφαλή περιβάλλοντα (sandboxes) που επιτρέπουν στους AI agents να αλληλεπιδρούν με το λειτουργικό σύστημα χωρίς να παραβιάζουν την ιδιωτικότητα του χρήστη.

Οθόνη, μπαταρία και τοπική εκτέλεση AI μοντέλων

Σύμφωνα με τα spec sheets της Microsoft, το Surface Laptop Ultra διαθέτει οθόνη αφής mini-LED 15 ιντσών με φωτεινότητα 1.000 nits, που φτάνει έως 2.000 nits σε περιεχόμενο HDR, καθώς και μαγνητικό σύνδεσμο USB-C για το τροφοδοτικό. Η ίδια η Microsoft αναφέρει αυτονομία έως 15 ώρες για αναπαραγωγή βίντεο και έως 12 ώρες για «ενεργή χρήση web».

Οι νέοι υπολογιστές θα μπορούν να τρέξουν τοπικά μοντέλα AI με πάνω από 120 δισεκατομμύρια παραμέτρους, ανάλογα με την ποσότητα μνήμης συστήματος που είναι εγκατεστημένη.

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