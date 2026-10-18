2026-10-18 00:53:45

Να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση του προϊόντος MARATHON capsules, το οποίο προωθείται με ενδείξεις για τη στυτική δυσλειτουργία και τo οποίoενδεχομένως να διατίθενται και στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου, προειδοποιεί τους καταναλωτές ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από την αρμόδια αρχή του Βελγίου.



Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, το σκεύασμα αυτό περιέχει τη φαρμακευτική δραστική ουσία λιδοκαΐνη (lidocaine) που δεν αναγράφεται επί της επισήμανσης και η παρουσία της οποίας το καθιστά μη εγκεκριμένο φάρμακο και τη χρήση του δυνητικά επικίνδυνη για την υγεία. Επισημαίνεται ότι, ενώ βάσει των οδηγιών χρήσης το προϊόν προορίζεται για εξωτερική χρήση, βάσει της φαρμακοτεχνικής του μορφής (κάψουλες) ο καταναλωτής ενδέχεται να προχωρήσει σε κατάποσή του, γεγονός που εγκυμονεί ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους.



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