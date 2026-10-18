2026-10-18 14:43:40

Εικόνα αρχείουΣύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, στις 13:35 αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μεταμόρφωση – ΣΚΑ.Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.Η προηγούμενη ανακοίνωση ανέφερε:Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με sidirodromikanea

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