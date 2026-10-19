2026-10-19 10:11:28

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου επιστρέφει στη μυθοπλασία, αναλαμβάνοντας ξανά διπλό ρόλο, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, με μια ολοκαίνουργια κωμική σειρά. Η αγαπημένη δημιουργός έχει ήδη ξεκινήσει γυρίσματα, ενώ το νέο της τηλεοπτικό εγχείρημα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το MEGA, με στόχο να προβληθεί στο δεύτερο μισό της σεζόν.



Σχεδόν 22 χρόνια μετά την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση στο «Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς», η Δήμητρα Παπαδοπούλου επιστρέφει στα στούντιο και μπροστά από τον φακό, έχοντας στο πλευρό της νέους συνεργάτες. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν πριν από λίγες ημέρες στις εγκαταστάσεις ΚΑΠΑ 2, στο Μαρκόπουλο, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ντένη Ηλιάδη.



Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, στη νέα κωμωδία η ίδια θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ δίπλα της θα εμφανιστούν δύο ηθοποιοί με σημαντική διαδρομή στον χώρο της κωμωδίας: ο Θανάσης Αλευράς και η Χριστίνα Τσάφου.



Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα από τα ενδιαφέροντα νέα στοιχήματα της τηλεοπτικής μυθοπλασίας, με την επιστροφή της Δήμητρας Παπαδοπούλου να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, καθώς η νέα σειρά φιλοδοξεί να φέρει ξανά στην οθόνη το ιδιαίτερο κωμικό της ύφος.



Το επόμενο διάστημα αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση και τον υπόλοιπο θίασο, καθώς και για την οριστικοποίηση της συνεργασίας με το MEGA και τον χρόνο μετάδοσης της σειράς.



Πηγή: tvnea.com



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