2026-10-19 08:28:23
Φωτογραφία για Google Maps: ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ



 Η ενσωμάτωση των τιμών καυσίμων απευθείας στο Google Maps αποτελεί μια καθοριστική εξέλιξη για τους οδηγούς, μετατρέποντας την οθόνη του κινητού ή του αυτοκινήτου σε ένα ψηφιακό εργαλείο εξοικονόμησης χρημάτων.

Στην Ελλάδα, για τους κατόχους βενζινοκίνητων οχημάτων, η κατάσταση παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη: δεν υπάρχει καμία απολύτως κρατική επιδότηση, παρά μόνο η παράταση της ήδη υπάρχουσας έκπτωσης του διυλιστηρίου κατά περίπου 10 λεπτά. Η αύξηση της επιδότησης κατά 5 λεπτά στο diesel έρχεται να εφαρμοστεί σε μια συγκυρία όπου οι τιμές των καυσίμων έχουν ήδη εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές:

Απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο: Οι οδηγοί μπορούν πλέον να βλέπουν το ακριβές κόστος ανά λίτρο (για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) απευθείας πάνω στα εικονίδια των πρατηρίων ή στις σχετικές λίστες αναζήτησης, είτε βρίσκονται σε φάση πλοήγησης είτε απλώς εξερευνούν μια περιοχή.

Άμεση σύγκριση τιμών: Χάρη στη νέα δυνατότητα, η έρευνα αγοράς γίνεται στιγμιαία. Ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να ανοίγει ξεχωριστές εφαρμογές ή ιστοσελίδες· μπορεί με μια ματιά να εντοπίσει το φθηνότερο πρατήριο που βρίσκεται κοντά στη διαδρομή του, γλιτώνοντας χρόνο και χρήμα σε μια περίοδο υψηλού κόστους καυσίμων.

Ευκολία στη χρήση: Η διαδικασία είναι πλήρως ενσωματωμένη στη γνωστή εμπειρία των χαρτών: αρκεί μια αναζήτηση για «βενζινάδικα» ή «gas stations» γύρω από την τρέχουσα τοποθεσία ή τον προορισμό για να αποκαλυφθούν οι τιμές τους.

Η λειτουργία αυτή έρχεται να απαντήσει στις καθημερινές ανάγκες των οδηγών για μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά των καυσίμων, καθιστώντας το smartphone ή το infotainment του αυτοκινήτου έναν πολύτιμο σύμμαχο διαχείρισης του οικογενειακού προϋπολογισμού.



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