2026-10-19 10:11:28
Φωτογραφία για Ανδρέας Γεωργίου: «Μου λείπει η κόρη μου» – Πώς διατηρεί καθημερινή επαφή μαζί της παρά τα απαιτητικά γυρίσματα
Για τη νέα τηλεοπτική του πορεία στον ΣΚΑΪ, αλλά και για την προσωπική του ζωή, μίλησε ο Ανδρέας Γεωργίου σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Ο γνωστός δημιουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην κόρη του και στην προσπάθεια που κάνει καθημερινά να βρίσκει χρόνο για εκείνη, θέλοντας να συμμετέχει ενεργά στην καθημερινότητά της και να μη χάνει τις σημαντικές στιγμές της μεγαλώματός της.

Με ένα τόσο απαιτητικό πρόγραμμα γυρισμάτων, σας λείπει η μικρή κατά τη διάρκεια της ημέρας;

Φυσικά και μου λείπει. Είμαι, όμως, συνέχεια στα τηλέφωνα με τη σύζυγο μου και μιλάμε μέσω FaceTime. Προσπαθώ με κάθε τρόπο να έχω καθημερινή επαφή μαζί τους, ακόμη κι όταν το πρόγραμμα των γυρισμάτων είναι πολύ απαιτητικό.

Πως καταφέρνετε να κρατάτε αυτή την επαφή μέσα στην ένταση των γυρισμάτων και των επαγγελματικών υποχρεώσεων;

Μέσα στο πρόγραμμα μου είναι η μικρή και φροντίζω να μη λείπω πολύ. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όσο απαιτητική κι αν είναι η δουλειά και όσο κι αν αγαπώ αυτό που κάνω, θέλω να υπάρχει χρόνος για την οικογένεια μου και να μπορώ να είμαι παρών στην καθημερινότητα της.

Πηγή: tvnea.com
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