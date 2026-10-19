2026-10-19 08:43:58
Φωτογραφία για Όλη η αλήθεια για την προσωπική διαφορά των συνταξιούχων – Αυξήσεις με διπλό κέρδος λόγω μείωσης κρατήσεων.
Διπλό κέρδος με αύξηση 2,8% στη σύνταξη και με μικρότερες κρατήσεις… λόγω προσωπικής διαφοράς θα έχουν για το 2027 οι συνταξιούχοι που έχουν μείνει με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς ως και 500 ευρώ.Το μυστικό που ανεβάζει τις συντάξεις τους είναι ότι το ποσό της προσωπικής διαφοράς δεν θα έχει μεν αύξηση, αλλά δεν θα έχει ούτε την κράτηση ασθένειας ούτε την Εισφορά Αλληλεγγύης που επιβάλλεται στις sidirodromikanea
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