2026-10-19 00:54:32
Φωτογραφία για Άμεσο κάλεσμα για μετατροπή συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε ΜΗΣΥΦΑ
Η ένωση εταιρειών αυτοφροντίδας AESGP καλεί την Ε.Ε. να «ξεκλειδώσει» τη δυνατότητα μετατροπής περισσότερων συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε ΜΗΣΥΦΑ, ισχυριζόμενη ότι βελτιώνει την πρόσβαση στις θεραπείες, ενώ επιτρέπει στους ασθενείς να διαχειρίζονται την υγεία τους πιο υπεύθυνα και στους επαγγελματίες υγείας να επικεντρώνονται εκεί όπου είναι πιο χρήσιμοι και απαραίτητοι.

Επισημαίνει ότι από το 2004 μόνο 6 δραστικές ουσίες έχουν αλλάξει καθεστώς χορήγησης μέσω κεντρικής διαδικασίας, ενώ οι αποσπασματικές αποφάσεις ανά χώρα και οι ασαφείς, δυνητικά επικίνδυνες διαδικασίες αποθαρρύνουν τις επενδύσεις και περιορίζουν την καινοτομία.

Η AESGP καλεί τα κράτη-μέλη, μεταξύ άλλων, να απλοποιήσουν τη διαδικασία μετατροπής, αυξάνοντας τη διαφάνεια με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ξεκάθαρες απαιτήσεις, προβλέψιμα χρονοδιαγράμματα και δομημένο διάλογο με τις ρυθμιστικές αρχές. Ζητά επίσης τη δημιουργία εξειδικευμένων τμήματα ΜΗΣΥΦΑ στους ρυθμιστικούς οργανισμούς και να μοιράζονται επιστημονικές και ρυθμιστικές συμβουλές με άλλες χώρες. Τονίζεται τέλος ότι η αλλαγή αυτή απαιτεί κλινικές μελέτες για την ασφάλεια της χρήσης, αλλά και το κίνητρο των 3 ετών προστασίας των δεδομένων (έναντι του ενός που ισχύει σήμερα).

Πηγή : farmakeutikoskosmos 
pharmateam
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