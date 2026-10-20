2026-10-20 10:00:36
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (19/10/2026)

 

Η τηλεοπτική σεζόν ξεκινά σιγά σιγά και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αρχίζει να χτυπάει κόκκινο. 



 Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν. 

 ΠΗΓΗ: The Nielsen Company .tvnea-ratings{--tvn-red:#df0a16;--tvn-red-dark:#b6000a;--tvn-black:#101013;--tvn-ink:#17171b;--tvn-muted:#6c6c75;--tvn-line:#e7e7eb;--tvn-soft:#f5f5f7;width:100%;max-width:900px;margin:24px auto;color:var(--tvn-ink);font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:1.35;container-type:inline-size} .tvnea-ratings,.tvnea-ratings *{box-sizing:border-box} .tvnea-ratings__shell{overflow:hidden;border:1px solid #dedee3;border-radius:18px;background:#fff;box-shadow:0 14px 38px rgba(15,15,18,.09)} .tvnea-ratings__hero{position:relative;isolation:isolate;display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;gap:20px;min-height:112px;padding:22px 26px;overflow:hidden;color:#fff;background:linear-gradient(118deg,rgba(223,10,22,.98) 0 6px,transparent 6px),linear-gradient(135deg,#0b0b0d 0%,#1d1d22 62%,#101013 100%)} .tvnea-ratings__hero:after{content:"";position:absolute;z-index:-1;top:-70px;right:-45px;width:260px;height:220px;border:38px solid 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Πηγή: tvnea.com
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