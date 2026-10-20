2026-10-20 08:09:32

Παράθυρα για πρόωρη σύνταξη με όρια ηλικίας μεταξύ 58,5 και 61,5 ετών μπορούν να αξιοποιήσουν 16 κατηγορίες παλαιών ασφαλισμένων για να συνταξιοδοτηθούν ως το τέλος του 2026.Η πρόωρη σύνταξη δεν συνδέεται κατ’ ανάγκη με μειωμένη σύνταξη, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι ασφαλισμένοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν από το 62ο έτος λαμβάνοντας πλήρη σύνταξη.Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις sidirodromikanea

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