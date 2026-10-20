2026-10-20 10:00:36
Φωτογραφία για Prime Time: Κυριαρχία για το «Σόι σου» με 23.0% - Late Night: Πρώτο το The 2Night Show
Το «Το Σόι Σου» βρέθηκε στην κορυφή της prime time ζώνης με 23.0% στο δυναμικό κοινό, ενώ και η επανάληψη της σειράς σημείωσε ιδιαίτερα υψηλή επίδοση, με 20.6%.

Το GNTM 7 ακολούθησε με 13.7%, ενώ ο «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» κατέγραψε 12.0%. Το «Κάμπινγκ» σημείωσε 11.7%, με το «Ντέρτι» να ακολουθεί στο 11.6%. Το «Οι Κόρες της Αρετής» συγκέντρωσε 11.3%, ενώ το «Κρίνο και Αγκαθι» σημείωσε 10.5%.

Οι «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» κατέγραψαν 9.8%, ενώ οι «Μπλε Ώρες» σημείωσαν 6.6%. Το «Τότε και Τώρα» κινήθηκε στο 6.4% και η «Κόκκινη Γραμμή» στο 4.7%. Τη χαμηλότερη επίδοση της ζώνης σημείωσε το Peaky Blinders – Γ’ Κύκλος, με 2.4%.

Late Night: Πρώτο το The 2Night Show 

Στην κορυφή της late night ζώνης βρέθηκε το The 2Night Show με 14.7% στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας πίσω το «Η Δίκη στον ΣΚΑΪ», το οποίο σημείωσε 4.8%.

Πηγή: tvnea.com
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