2026-10-20 08:21:39
Φωτογραφία για ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», οΟ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 85,69 PetaFlops

 



O «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» αποτελεί πλέον γεγονός, σηματοδοτώντας μια τεχνολογική επανάσταση για τη χώρα μας.

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», οΟ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 85,69 PetaFlops - Φωτογραφία 2 freegr
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