2026-10-20 09:31:33
Φωτογραφία για Σφοδρές αντιδράσεις των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων για τις περικοπές στη χρηματοδότηση των μεταφορών της ΕΕ.
Έντονη αντίδραση προκαλεί στον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό κλάδο η πρόταση για μείωση της χρηματοδότησης του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034.Σύμφωνα με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον CEF προβλέπονται 40,6 δισ. ευρώ για μεταφορές και στρατιωτική κινητικότητα, ποσό μειωμένο κατά 11% σε σχέση με sidirodromikanea
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