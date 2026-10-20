2026-10-20 09:31:33

Έντονη αντίδραση προκαλεί στον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό κλάδο η πρόταση για μείωση της χρηματοδότησης του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034.Σύμφωνα με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον CEF προβλέπονται 40,6 δισ. ευρώ για μεταφορές και στρατιωτική κινητικότητα, ποσό μειωμένο κατά 11% σε σχέση με sidirodromikanea

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