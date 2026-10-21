2026-10-21 11:25:57
Φωτογραφία για Χάρης Ρώμας: Η απάντηση στους haters για την εξωτερική εμφάνιση
Κατά όσων σχολιάζουν αρνητικά την εξωτερική εμφάνιση διάσημων προσώπων, καθώς μεγαλώνουν, στράφηκε ο Χάρης Ρώμας. Ο ηθοποιός και σεναριογράφος έφερε  ως παραδείγματα την Μπριζίτ Μπαρντό και τον Αλέν Ντελόν για να τονίσει ότι όσοι χλευάζουν τις αλλαγές στην εικόνα των άλλων προσπαθούν να ξορκίσουν τον δικό τους φόβο για το πέρασμα του χρόνου και τα γηρατειά. 

Ο ίδιος πάντως ξεκαθάρισε με χιούμορ ότι δεν σκοπεύει να τους κάνει το χατίρι, δηλώνοντας πως θα παραμείνει «ένα κουκλάκι ζωγραφιστό για πολλά χρόνια ακόμα», χρησιμοποιώντας μία από τις χαρακτηριστικές φράσεις του  πλαστικού χειρουργού Γεράσιμου Μαντούβαλου, τον οποίο υποδύθηκε στη σειρά του «Λίφτινγκ».

Καλεσμένος στο K-Zone Vidcast, ο Χάρης Ρώμας σχολίασε τις αναρτήσεις που συγκρίνουν την εικόνα γνωστών προσώπων στο πέρασμα των χρόνων, λέγοντας: «Να είσαι σίγουρος ότι με το που το βγάλεις κάποιοι haters θα γράψουν από κάτω ''πώς έγινε έτσι ο κ...γερος''. Γιατί υπάρχουν πάντα αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν στον ηλικιακό ρατσισμό και θρέφονται επειδή υστερούν, γιατί υστερούν κιόλας εμφανισιακά και θεωρούν ότι η μεγάλη τους νίκη είναι το γήρας των άλλων. Απόδειξη ότι είναι γεμάτο το Youtube από stars που δείχνει πώς ήταν και πώς έγιναν. Λες και δεν ήταν φυσικό η Μπριζίτ Μπαρντό πριν πεθάνει να γίνει γριά, αυτή η πανέμορφη γυναίκα. Δεν ήταν φυσικό ο Αλέν Ντελόν, που ήταν ο πιο όμορφος άντρας του κόσμου, να γίνει γέρος». 

Πηγή: tvnea.com
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