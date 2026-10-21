2026-10-21 17:50:01
Φωτογραφία για Alstom: Τα τρένα του μέλλοντος θα αναβαθμίζονται όπως τα smartphones.
Μια νέα φιλοσοφία σχεδιασμού τρένων προωθεί η Alstom, επιδιώκοντας να μετατρέψει το τροχαίο υλικό σε μια διαρκώς εξελισσόμενη ψηφιακή πλατφόρμα. Μέσω της τεχνολογίας Software Defined Train™, η γαλλική εταιρεία φιλοδοξεί να δώσει στα τρένα τη δυνατότητα συνεχών αναβαθμίσεων λογισμικού, παρόμοια με εκείνες που δέχονται σήμερα τα smartphones.Η προσέγγιση αυτή διαχωρίζει το λογισμικό από το υλικό, sidirodromikanea
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