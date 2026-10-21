2026-10-21 22:03:25

Ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του Δυτικού Προαστιακού Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε, φέρνοντας ακόμα πιο κοντά το μεγάλο αυτό έργο.Παρότι το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής στρέφεται το τελευταίο διάστημα στις οδικές υποδομές, οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση των μετακινήσεων στη χώρα περιλαμβάνουν και σημαντικά έργα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.Σε αυτή την κατεύθυνση, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται sidirodromikanea

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