2026-10-22 09:33:19

Το Happy Day στον Alpha κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, σημειώνοντας 19,6% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε το Κοινωνία Ώρα MEGA με 18,8%, ενώ το Νωρίς Νωρίς κατέγραψε 9,9%.



Στη συνέχεια, το Σήμερα σημείωσε 7,7%, η Ώρα Ελλάδος συγκέντρωσε 7,3% και το Καλημέρα Ελλάδα έκλεισε με 6,7%. Τέλος, το Stars System κατέγραψε 4,5%.



Πηγή: tvnea.com



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