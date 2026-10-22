2026-10-22 09:33:18

Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η Super Κατερίνα με 14,4% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Χαμογέλα και Πάλι! με 13,4%, ενώ οι Αταίριαστοι σημείωσαν 9,3% και το Το Πρωινό κατέγραψε 9,6%.



Το Πρωίαν σε Είδον συγκέντρωσε 5,8%, ενώ το 10 Παντού σημείωσε 4,7%. Ιδιαίτερα χαμηλή ήταν η επίδοση του Πρώτου Καφέ με τη Ζήνα στο Star, ο οποίος περιορίστηκε στο 3,9%.



Πηγή: tvnea.com



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