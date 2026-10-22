2026-10-22 09:01:55
Φωτογραφία για Οδοντωτός: Απορρίφθηκε η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής κατά της Hellenic Train.
Απορρίφθηκε η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν την Τρίτη στα Καλάβρυτα ο δικηγόρος Γιώργος Μάρκου και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης, κατά της Hellenic Train, με αντικείμενο την ακινησία του Οδοντωτού σιδηροδρόμου Διακοπτού–Καλαβρύτων.Με την αίτησή τους, οι δύο προσφεύγοντες ζητούσαν να υποχρεωθεί η εταιρεία να προσκομίσει τα έγγραφα που σχετίζονται με τη διακοπή των sidirodromikanea
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