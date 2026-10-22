2026-10-22 09:06:00
Φωτογραφία για Σε «τροχιά» δημοπράτησης μεγάλα σιδηροδρομικά έργα ύψους μισού δισ. ευρώ.
Προ των πυλών φαίνεται να βρίσκεται η δημοπράτηση δύο σημαντικών σιδηροδρομικών έργων σε Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, συνολικής αξίας άνω των 500 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), που προχωρούν με τη «σφραγίδα» του PPF.Ο λόγος γίνεται για την αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής στο Τμήμα ΣΚΑ - Οινόη, προϋπολογισμού 245,750 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από Connecting Europe Facility (CEF) 2021– sidirodromikanea
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Κύμα παραπόνων για τον σιδηρόδρομο.
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Κύμα παραπόνων για τον σιδηρόδρομο.
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