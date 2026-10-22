2026-10-22 09:16:24

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων αποτελούν ορισμένες από τις πιο συχνές και βασικές αιτίες δυσαρέσκειας όσων επιλέγουν να μετακινηθούν με το τρένοΑυξημένος κατά 34,32% ήταν ο αριθμός των παραπόνων που υποβλήθηκαν στην Hellenic Train το 2025 σε σύγκριση με τη χρονιά που προηγήθηκε, με τις γραμμές που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση, όπως αυτές του προαστιακού, να καταγράφουν sidirodromikanea

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