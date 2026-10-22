2026-10-22 11:47:09

Το Star News κατέκτησε την πρώτη θέση στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, σημειώνοντας 12,7% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha με 11,2%.



Το Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ κατέγραψε 9,5%, ενώ το ANT1 News σημείωσε 9,3%, οριακά μπροστά από τα MEGA Γεγονότα, που συγκέντρωσαν 9,2%. Το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1, μαζί με αθλητικά και καιρό, έκλεισε με 3,0%.



Πηγή: tvnea.com



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