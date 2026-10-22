2026-10-22 11:24:00
Φωτογραφία για Από παλιά αντικείμενα σε μικρά έργα τέχνης
Εκεί που οι περισσότεροι βλέπουμε υλικά και αντικείμενα κάποιοι άλλοι βλέπουν μόνο ...σχήματα 

Ένα ψαλίδι μπορεί να θυμίζει το σώμα ενός εντόμου, μια τανάλια έναν πανέμορφο παπαγάλο και η φιγούρα ενός κιθαρίστα να αποτελείται από μερικά απλά μπουλόνια. 

Όλα εξαρτώνται από τη ματιά του δημιουργού, που αναγνωρίζει σχήματα και μορφές εκεί όπου οι περισσότεροι βλέπουν απλώς αντικείμενα ή άχρηστα υλικά.



Αυτή η διαφορετική προσέγγιση βασισμένη κυρίως στην φαντασία αλλά και την παρατήρηση μπορεί να μετατρέψει καθημερινά αντικείμενα σε μικρά γλυπτά και διακοσμητικές φιγούρες, με πρωτότυπους συνδυασμούς, συχνά χιουμοριστική διάθεση και έντονα καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Η αρχική χρήση των αντικειμένων παύει να έχει σημασία, ενώ οι αναλογίες, οι υφές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους καθορίζουν τη νέα τους μορφή.



Οι κατασκευές αυτού του είδους συνδέονται με το assemblage art, μια μορφή τέχνης που βασίζεται στη συναρμολόγηση διαφορετικών αντικειμένων και υλικών σε τρισδιάστατες συνθέσεις. Στην ίδια δημιουργική λογική και το found object art, όπου καθημερινά αντικείμενα αποκτούν καλλιτεχνική υπόσταση έξω από το αρχικό τους πλαίσιο, καθώς και το upcycled art, που αξιοποιεί παλιά ή απορριφθέντα υλικά για τη δημιουργία νέων έργων.

Οι προσεγγίσεις αυτές συχνά συνδυάζονται στο ίδιο έργο, καθώς ένα αντικείμενο μπορεί να επιλεγεί για το ιδιαίτερο σχήμα του, να ενσωματωθεί σε μια σύνθεση με παλιά ή άχρηστα υλικά και να αποκτήσει νέα ταυτότητα.  



Ιδιαίτερης αισθητικής είναι κυρίως οι ζωόμορφες και ανθρωπόμορφες φιγούρες, στις οποίες γνώριμα αντικείμενα αποκτούν χαρακτηριστικά και εκφράσεις. Πέρα από την καλλιτεχνική τους αξία, τέτοιες δημιουργίες αναδεικνύουν και τις δυνατότητες της επαναχρησιμοποίησης. Αντικείμενα και ανακυκλώσιμα υλικά που έχουν χάσει την πρακτική τους χρησιμότητα αποκτούν μια δεύτερη ζωή, όχι απαραίτητα ως λειτουργικές κατασκευές, αλλά ως πρωτότυπα διακοσμητικά έργα αποκτώντας μια νέα αισθητική αξία, εντελώς ανεξάρτητη από την αρχική τους χρήση.



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