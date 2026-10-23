2026-10-23 10:27:52

Ο αγώνας UEFA Europa League: Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας, που μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1, κυριάρχησε στην prime time ζώνη με 17,7% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 16,1%, ενώ το «Σόι σου» (Ε) σημείωσε 14,4%.



Η σειρά «Μια γυναίκα» κατέγραψε 13,2%, ενώ ο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» συγκέντρωσε 11,8%. Το First Dates σημείωσε 10,1%.



Οι δύο μεταδόσεις του «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» κατέγραψαν 10,7% και 7,1% αντίστοιχα. Οι «Μπλε Ώρες» σημείωσαν 6,2%, ενώ ο «Πύργος του Ντάουντον – Γ΄ Κύκλος» έκλεισε με 1,6%.



Late Night Ζώνη: Πρώτο το The Football Show



Το The Football Show βρέθηκε στην κορυφή της late night ζώνης, σημειώνοντας 7,3% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε η «Μεγάλη Εικόνα» με 4,9%, ενώ το «Άνω Κάτω… Κοινωνία» κατέγραψε 4,4%.



Πηγή: tvnea.com



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