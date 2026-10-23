Η επιλογή ενός αξιόπιστου σκληρού δίσκου (HDD) απαιτεί προσοχή σε τεχνικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν άμεσα την αντοχή, την απόδοση και τη συμβατότητά του με τη χρήση που τον προορίζετε.

1. Τεχνολογία Εγγραφής: CMR vs. SMR (Το πιο κρίσιμο)

Ο τρόπος με τον οποίο γράφονται τα δεδομένα στα μαγνητικά πιάτα παίζει καθοριστικό ρόλο στη συμπεριφορά του δίσκου:

CMR (Conventional Magnetic Recording - Συμβατική Εγγραφή): Τα δεδομένα γράφονται το ένα δίπλα στο άλλο. Είναι η καλύτερη και ασφαλέστερη επιλογή για σχεδόν κάθε χρήση (NAS, RAID, καθημερινή επεξεργασία αρχείων, gaming/αποθήκευση βαριών αρχείων), καθώς προσφέρει σταθερές ταχύτητες και αντέχει σε συνεχείς εγγραφές.

SMR (Shingled Magnetic Recording - Επικαλυπτόμενη Εγγραφή): Τα tracks επικαλύπτονται σαν κεραμίδια στέγης για να χωρέσει περισσότερη χωρητικότητα χαμηλότερα κόστη. Ωστόσο, όταν γίνεται τροποποίηση ή μαζική εγγραφή δεδομένων, ο δίσκος αναγκάζεται να ξαναγράψει ολόκληρες περιοχές, προκαλώντας δραματική πτώση ταχύτητας.

Πότε κάνει: Μόνο για καθαρό αρχειακό υλικό (cold storage/backups) όπου τα αρχεία γράφονται μια φορά και διαβάζονται σπάνια. Αποφύγετε το σε συστήματα RAID, NAS ή ανώριμες εξωτερικές θήκες με συχνές εγγραφές.

2. Ταχύτητα Περιστροφής (RPM)

7200 RPM: Προσφέρει υψηλότερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων (συχνά πάνω από 200–250 MB/s). Ιδανικό αν μεταφέρετε συχνά μεγάλα αρχεία ή αν τρέχετε εφαρμογές απευθείας από τον δίσκο.

5400 RPM (ή "RPM Class"): Πιο αργοί δίσκοι, αλλά λειτουργούν πιο αθόρυβα, παράγουν λιγότερη θερμοκρασία και καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Εξαιρετική επιλογή για αποκλειστικά backups και αρχειοθέτηση.

3. Φόρτος Εργασίας (Workload Rating) & Εγγύηση

Οι δίσκοι κατασκευάζονται με βάση το πόσο "σκληρά" θα δουλέψουν:

Desktop / Consumer Drives: Συνήθως έχουν εγγύηση 2 ετών και είναι σχεδιασμένοι για λειτουργία λίγων ωρών την ημέρα σεμονόκλινα συστήματα.

NAS / Surveillance Drives: Διαθέτουν αισθητήρες κραδασμών (RV sensors) για να αντισταθμίζουν τους συντονισμούς όταν λειτουργούν πολλοί δίσκοι μαζί σε κουτιά NAS. Συνήθως προσφέρουν 3 έως 5 χρόνια εγγύηση και υψηλότερο όριο ετήσιων δεδομένων (workload).

Enterprise Drives (π.χ. WD Ultrastar, Seagate Exos): Κορυφαία αξιοπιστία, σχεδιασμένοι για 24/7 λειτουργία, με εγγύηση 5 ετών και τεράστια αντοχή σε εγγραφές.

4. Πραγματική Αξιοπιστία (Real-world Data)

Αντί να βασίζεστε μόνο στις υποσχέσεις του μάρκετινγκ, συμβουλευτείτε τις ετήσιες αναφορές αξιοπιστίας από εταιρείες cloud storage (όπως η Backblaze), οι οποίες δημοσιεύουν στατιστικά αστοχίας για δεκάδες χιλιάδες σκληρούς δίσκους σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Δείχνουν ποια μοντέλα και χωρητικότητες εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά βλάβης (Annualized Failure Rate - AFR).

Συμβουλή: Ανεξάρτητα από τη μάρκα ή τα χαρακτηριστικά που θα επιλέξετε, θυμηθείτε ότι ένας σκληρός δίσκος από μόνος του δεν αποτελεί αντίγραφο ασφαλείας (backup). Ακόμη και ο πιο αξιόπιστος HDD μπορεί να αστοχήσει από μηχανική βλάβη ή να χαθεί από εξωτερικό παράγοντα (π.χ. υπέρταση, πτώση), οπότε ο κανόνας του 3-2-1 για τα κρίσιμα δεδομένα παραμένει απαράβατος.

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