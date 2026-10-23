Η επιλογή ενός αξιόπιστου σκληρού δίσκου (HDD) απαιτεί προσοχή σε τεχνικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν άμεσα την αντοχή, την απόδοση και τη συμβατότητά του με τη χρήση που τον προορίζετε.1. Τεχνολογία Εγγραφής: CMR vs. SMR (Το πιο κρίσιμο)
Ο τρόπος με τον οποίο γράφονται τα δεδομένα στα μαγνητικά πιάτα παίζει καθοριστικό ρόλο στη συμπεριφορά του δίσκου:
CMR (Conventional Magnetic Recording - Συμβατική Εγγραφή): Τα δεδομένα γράφονται το ένα δίπλα στο άλλο. Είναι η καλύτερη και ασφαλέστερη επιλογή για σχεδόν κάθε χρήση (NAS, RAID, καθημερινή επεξεργασία αρχείων, gaming/αποθήκευση βαριών αρχείων), καθώς προσφέρει σταθερές ταχύτητες και αντέχει σε συνεχείς εγγραφές.
SMR (Shingled Magnetic Recording - Επικαλυπτόμενη Εγγραφή): Τα tracks επικαλύπτονται σαν κεραμίδια στέγης για να χωρέσει περισσότερη χωρητικότητα χαμηλότερα κόστη. Ωστόσο, όταν γίνεται τροποποίηση ή μαζική εγγραφή δεδομένων, ο δίσκος αναγκάζεται να ξαναγράψει ολόκληρες περιοχές, προκαλώντας δραματική πτώση ταχύτητας.
Πότε κάνει: Μόνο για καθαρό αρχειακό υλικό (cold storage/backups) όπου τα αρχεία γράφονται μια φορά και διαβάζονται σπάνια. Αποφύγετε το σε συστήματα RAID, NAS ή ανώριμες εξωτερικές θήκες με συχνές εγγραφές.2. Ταχύτητα Περιστροφής (RPM)
7200 RPM: Προσφέρει υψηλότερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων (συχνά πάνω από 200–250 MB/s). Ιδανικό αν μεταφέρετε συχνά μεγάλα αρχεία ή αν τρέχετε εφαρμογές απευθείας από τον δίσκο.
5400 RPM (ή "RPM Class"): Πιο αργοί δίσκοι, αλλά λειτουργούν πιο αθόρυβα, παράγουν λιγότερη θερμοκρασία και καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Εξαιρετική επιλογή για αποκλειστικά backups και αρχειοθέτηση.3. Φόρτος Εργασίας (Workload Rating) & Εγγύηση
Οι δίσκοι κατασκευάζονται με βάση το πόσο "σκληρά" θα δουλέψουν:
Desktop / Consumer Drives: Συνήθως έχουν εγγύηση 2 ετών και είναι σχεδιασμένοι για λειτουργία λίγων ωρών την ημέρα σεμονόκλινα συστήματα.
NAS / Surveillance Drives: Διαθέτουν αισθητήρες κραδασμών (RV sensors) για να αντισταθμίζουν τους συντονισμούς όταν λειτουργούν πολλοί δίσκοι μαζί σε κουτιά NAS. Συνήθως προσφέρουν 3 έως 5 χρόνια εγγύηση και υψηλότερο όριο ετήσιων δεδομένων (workload).
Enterprise Drives (π.χ. WD Ultrastar, Seagate Exos): Κορυφαία αξιοπιστία, σχεδιασμένοι για 24/7 λειτουργία, με εγγύηση 5 ετών και τεράστια αντοχή σε εγγραφές.4. Πραγματική Αξιοπιστία (Real-world Data)
Αντί να βασίζεστε μόνο στις υποσχέσεις του μάρκετινγκ, συμβουλευτείτε τις ετήσιες αναφορές αξιοπιστίας από εταιρείες cloud storage (όπως η Backblaze), οι οποίες δημοσιεύουν στατιστικά αστοχίας για δεκάδες χιλιάδες σκληρούς δίσκους σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Δείχνουν ποια μοντέλα και χωρητικότητες εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά βλάβης (Annualized Failure Rate - AFR).
Συμβουλή: Ανεξάρτητα από τη μάρκα ή τα χαρακτηριστικά που θα επιλέξετε, θυμηθείτε ότι ένας σκληρός δίσκος από μόνος του δεν αποτελεί αντίγραφο ασφαλείας (backup). Ακόμη και ο πιο αξιόπιστος HDD μπορεί να αστοχήσει από μηχανική βλάβη ή να χαθεί από εξωτερικό παράγοντα (π.χ. υπέρταση, πτώση), οπότε ο κανόνας του 3-2-1 για τα κρίσιμα δεδομένα παραμένει απαράβατος.
Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr