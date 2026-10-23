2026-10-23 07:00:48
Φωτογραφία για Η Ευρώπη χρειάζεται 345 δισεκατομμύρια ευρώ για σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας. Το Κοινοβούλιο θέλει η ΕΕ να βοηθήσει στην κάλυψη των αναγκών.
Στις 20 Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε να καταστήσει τις σιδηροδρομικές μεταφορές υψηλής ταχύτητας προτεραιότητα χρηματοδότησης στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034.Η Ευρώπη θέλει ένα σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας που να συνδέει τις μεγάλες πόλεις της έως το 2040. Ωστόσο, η κατασκευή των σχεδιαζόμενων υποδομών θα κοστίσει περίπου 345 δισεκατομμύρια ευρώ sidirodromikanea
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