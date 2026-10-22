2026-10-22 22:17:58
Φωτογραφία για Ξέχασε άκρως απόρρητα έγγραφα σε τρένο και πλήρωσε βαρύ τίμημα: «Ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου»
Μια στιγμή απροσεξίας σε σιδηροδρομικό δρομολόγιο το 2008 άλλαξε για πάντα τη ζωή του Βρετανού δημόσιου υπαλλήλου Ρίτσαρντ Τζάκσον. Ο ίδιος κατέβηκε από το τρένο χωρίς να πάρει μαζί του έναν φάκελο που περιείχε άκρως απόρρητα κρατικά έγγραφα, τα οποία έπεσαν στα χέρια τρίτων και τελικά δημοσιοποιήθηκαν από το BBC.Η υπόθεση προκάλεσε πολιτικό και υπηρεσιακό σάλο, με τον Τζάκσον να υποβιβάζεται sidirodromikanea
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