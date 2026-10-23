2026-10-23 09:29:28
Φωτογραφία για Η μεγαλύτερη σιδηροδρομική θαλάσσια γέφυρα του κόσμου πλησιάζει στην ολοκλήρωση: Νέο ορόσημο για το έργο στον κόλπο Hangzhou. Βίντεο.
Η κατασκευή της σιδηροδρομικής γέφυρας Hangzhou Bay Cross-Sea Bridge, η οποία με μήκος 29,2 χιλιομέτρων αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική γέφυρα που διασχίζει τη θάλασσα παγκοσμίως, πέτυχε ένα σημαντικό κατασκευαστικό ορόσημο στις 20 Οκτωβρίου με την επιτυχή ολοκλήρωση της σύνδεσης του τμήματος Northern Navigation Channel.Η γέφυρα έχει σχεδιαστεί για τη διέλευση τρένων υψηλών sidirodromikanea
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