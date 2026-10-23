2026-10-23 10:27:54
Το Κοινωνία Ώρα MEGA βρέθηκε στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης, σημειώνοντας 16,2% στο δυναμικό κοινό, με το Happy Day στον Alpha να ακολουθεί πολύ κοντά με 16,0%.
Το Stars System κατέγραψε 9,9%, ενώ η Ώρα Ελλάδος σημείωσε 9,2%. Το Σήμερα συγκέντρωσε 8,1%, το Καλημέρα Ελλάδα κατέγραψε 6,6% και το Νωρίς Νωρίς έκλεισε με 5,4%.
Πηγή: tvnea.com
Το Stars System κατέγραψε 9,9%, ενώ η Ώρα Ελλάδος σημείωσε 9,2%. Το Σήμερα συγκέντρωσε 8,1%, το Καλημέρα Ελλάδα κατέγραψε 6,6% και το Νωρίς Νωρίς έκλεισε με 5,4%.
Πηγή: tvnea.com
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