2026-10-23 10:27:54
Φωτογραφία για Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρώτο το Κοινωνία Ώρα MEGA, δυναμική παρουσία για το Happy Day
Το Κοινωνία Ώρα MEGA βρέθηκε στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης, σημειώνοντας 16,2% στο δυναμικό κοινό, με το Happy Day στον Alpha να ακολουθεί πολύ κοντά με 16,0%.

Το Stars System κατέγραψε 9,9%, ενώ η Ώρα Ελλάδος σημείωσε 9,2%. Το Σήμερα συγκέντρωσε 8,1%, το Καλημέρα Ελλάδα κατέγραψε 6,6% και το Νωρίς Νωρίς έκλεισε με 5,4%.

Πηγή: tvnea.com
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