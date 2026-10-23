2026-10-23 10:27:53
Φωτογραφία για Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρώτη η Super Κατερίνα, ψηλά οι Αταίριαστοι
Η Super Κατερίνα κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, σημειώνοντας 16,5% στο δυναμικό κοινό. Οι Αταίριαστοι ακολούθησαν με 14,3%, ενώ το Το Πρωινό κατέγραψε 10,2%.

Το Χαμογέλα και Πάλι! συγκέντρωσε 8,1%, ενώ ο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα σημείωσε 6,5%. Το Πρωίαν σε Είδον περιορίστηκε στο 4,4% και το 10 Παντού κατέγραψε 3,8%.

Πηγή: tvnea.com
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