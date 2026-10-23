2026-10-23 10:27:53

Τα MEGA Γεγονότα βρέθηκαν στην πρώτη θέση των κεντρικών δελτίων ειδήσεων, σημειώνοντας 11,9% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε το Star News με 10,8%, ενώ το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha κατέγραψε 9,9%.



Το Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ σημείωσε 7,7%, ενώ το ANT1 News περιορίστηκε στο 6,0%. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1, μαζί με αθλητικά και καιρό, κατέγραψε 1,0%.



Πηγή: tvnea.com



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