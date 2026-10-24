Η εμπιστοσύνη των πολιτών στον ρόλο των social media στη δημοκρατία υποχωρεί, καθώς η παραπληροφόρηση, η πολιτική πόλωση και η δυνατότητα χειραγώγησης της κοινής γνώμης προκαλούν ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία. Η μεταβολή είναι αισθητή και στην Ελλάδα, όπου το ποσοστό όσων θεωρούν ότι τα κοινωνικά δίκτυα βλάπτουν τη δημοκρατία έχει αυξηθεί κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Η μεγάλη έρευνα του Pew Research Center, που πραγματοποιήθηκε σε 37 χώρες με τη συμμετοχή 45.658 ανθρώπων, αποτυπώνει μια σταδιακή απομάκρυνση από την αρχική αισιοδοξία για τη συμβολή των ψηφιακών πλατφορμών στη δημόσια συζήτηση.

Ελλάδα: Από την αισιοδοξία στη δυσπιστία

Το 2022, το 62% των Ελλήνων θεωρούσε ότι τα social media λειτουργούν θετικά για τη δημοκρατία. Το 2026, το ποσοστό έχει υποχωρήσει στο 53%.

Αντίστοιχα, όσοι εκτιμούν ότι η επίδρασή τους είναι αρνητική αυξήθηκαν από 35% σε 43%.

Η αλλαγή δεν σημαίνει ότι η πλειονότητα απορρίπτει τα κοινωνικά δίκτυα. Δείχνει, όμως, ότι η θετική αξιολόγησή τους εξασθενεί, ενώ σχεδόν οι μισοί πολίτες αντιμετωπίζουν πλέον με δυσπιστία τον δημοκρατικό τους ρόλο.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικές είναι οι επιμέρους απαντήσεις: το 87% των Ελλήνων θεωρεί ότι το διαδίκτυο και τα social media διευκολύνουν τη χειραγώγηση μέσω ψευδών πληροφοριών, ενώ το 69% εκτιμά ότι οξύνουν τις πολιτικές διαφορές.

Παράλληλα, το 79% αναγνωρίζει ότι βοηθούν τους πολίτες να ενημερώνονται και το 47% ότι διευκολύνουν την πολιτική έκφραση.

Η δυσπιστία εξαπλώνεται διεθνώς

Η αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στα social media δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα. Αντίστοιχη μεταστροφή καταγράφεται σε αρκετές χώρες, ιδιαίτερα στην Ευρώπη.

Στις 37 χώρες που εξετάστηκαν, η διάμεση τιμή όσων θεωρούν ότι τα social media ωφελούν τη δημοκρατία διαμορφώνεται στο 55%, έναντι 35% που εκτιμά ότι τη βλάπτουν.

Ωστόσο, στις 16 από τις 26 χώρες για τις οποίες υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, η αξιολόγηση της επίδρασής τους έχει γίνει πιο αρνητική σε σχέση με το 2022.

Στην Ολλανδία, το ποσοστό όσων διαπιστώνουν αρνητική επίδραση φθάνει το 70%, στη Γαλλία το 65% και στη Γερμανία το 61%. Στις ΗΠΑ διαμορφώνεται στο 64%.

Η ανησυχία για την παραπληροφόρηση είναι ακόμη πιο διαδεδομένη: η διάμεση τιμή όσων θεωρούν ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες διευκολύνουν τη διάδοση ψευδών πληροφοριών φθάνει το 79%, ενώ το 68% εκτιμά ότι εντείνουν τις πολιτικές διαφορές.

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