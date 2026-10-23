botanologia

-. Αυτό που σκεφτόμαστε και αυτό που τρώμε, μαζί, διαμορφώνουν αυτό που είμαστε, σωματικά και νοητικά.-. Μέσα Του δεν υπάρχουν περιορισμοί.Ο άνθρωπος περιορίζει τον εαυτό του μόνο με την αμφιβολία ή τον φόβο.-. Ό,τι ο άνθρωπος πιστεύει βαθιά μέσα του ότι είναι, καλό ή κακό, αυτό θα γίνει.-. Ό,τι φοβάται ο άνθρωπος ότι θα του κάνουν οι άλλοι, αυτό ακριβώς θα του κάνουν.-. Ό,τι ελπίζει ο άνθρωπος ότι θα του κάνουν οι άλλοι, πρέπει πρώτα να το κάνει ο ίδιος σε αυτούς, αφού έτσι δημιουργεί ένα "πρότυπο συνείδησης" που θα επιστρέψει για να τον ευλογήσει στο βαθμό που έχει ευλογήσει τους άλλους.-. Όποια ασθένεια φοβάται ο άνθρωπος, θα πέσει θύμα της, διότι θα έχει δημιουργήσει ένα "πρότυπο συνείδησης" ακριβώς για αυτό που λιγότερο θέλει να βιώσει.-. Ό,τι εκπέμπεται από το μυαλό και την καρδιά του ανθρώπου, επιστρέφει σε αυτόν εν καιρώ με τη μία ή την άλλη μορφή, αλλά να θυμάστε ότι το όμοιο γεννά πάντα το όμοιο.-. Οι έντονα συναισθηματικές σκέψεις είναι "σπόροι συνείδησης" που φυτεύονται μέσα στην ίδια την τροχιά της συνείδησης του ανθρώπου.-. H ελπίδα και η πίστη είναι ζωντανά, ζωντανά, πράγματα!Έτσι, η ελπίδα αναγεννιέται με την ανάπτυξη,τη γνώση και την κατανόηση του φωτός στον δρόμο της ζωής και η ζωή είναι πράγματι μια αιώνια έκφραση της αγάπης.-. Όσο περισσότερη γνώση, τόσο μεγαλύτερη ευθύνη. (Γιατί η γνώση χωρίς ευθύνη μπορεί να γίνει εργαλείο εξουσίας αντί για προσφοράς)*-. Όσο υπάρχει ζωή, υπάρχει ελπίδα.Όσο υπάρχει ελπίδα, υπάρχει πιθανότητα.Όσο υπάρχει πιθανότητα, η αγάπη μπορεί να καθοδηγήσει καλύτερα από το μίσος.-. Το πνεύμα είναι η ζωή, ο νους είναι ο δημιουργός και το σώμα είναι το αποτέλεσμα.(Από τις επαναλαμβανόμενες διατυπώσεις του Cayce για τη σχέση πνεύματος, νου και σώματος, όπου μας καλεί να εξετάσουμε τη σχέση ανάμεσα σε όσα σκεφτόμαστε και σε όσα κάνουμε.)-. Οι σκέψεις είναι πράγματα και μπορούν να γίνουν εγκλήματα ή θαύματα!(Μια χαρακτηριστική διατύπωση της αντίληψής του ότι η σκέψη έχει συνέπειες στην πραγματική ζωή)-. Αν κάποτε φτάσουμε στον Παράδεισο, θα φτάσουμε στηριζόμενοι στο μπράτσο κάποιου που βοηθήσαμε.(μία ιδιαίτερα δυνατή ρήση του, δεν μιλά για το πόσα γνωρίζουμε, πόσο ανώτεροι θεωρούμε ότι είμαστε ή πόσο καλά μιλάμε για την αγάπη.Μιλά για έναν άνθρωπο που φτάνει κάπου επειδή, στην πορεία του, δεν άφησε τους άλλους να πορεύονται ολομόναχοι)-. Μη λυπάσαι τον εαυτό σου αν διάλεξες λάθος δρόμο - γύρισε πίσω!(από τις πιο δυνατές του ρήσης - γιατί δεν χρειάζεται να παραμένουμε φυλακισμένοι σε μια λανθασμένη επιλογή μόνο και μόνο επειδή την κάναμε....δεν μας λέει ότι πρέπει να είμαστε αλάνθαστος. Μας λέει ότι, όταν αντιληφθούμε το λάθος μας, έχουμε ακόμη τη δυνατότητα να αλλάξουμε πορεία. )-. Δεν αρκεί να πιστεύουμε κάτι· σημασία έχει τι αλλαγή φέρνει αυτή η πίστη στη ζωή μας.-. Μην ανησυχείς τόσο για το πού ζεις, όσο για το πώς ζεις!Ο Edgar Cayce (1877–1945), γνωστός ως "ο κοιμώμενος προφήτης", άφησε ένα μεγάλο σώμα από καταγεγραμμένες απαντήσεις και νουθεσίες, τις λεγόμενες readings.Τα θέματα που επανέρχονται περισσότερο είναι η αγάπη,η ευθύνη απέναντι στους άλλους,η δύναμη της σκέψης, η πνευματική εξέλιξη και η σχέση του ανθρώπου με το θείο!*ότι είναι εντός παρενθέσεως και με μπλε γράμματα είναι διευκρινήσεις από εμένακείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia