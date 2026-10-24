2026-10-24 01:42:51

Ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση, την παρακολούθηση των αποθεμάτων, τις διαδικασίες απογραφής , την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και την καλύτερη οργάνωση των χώρων των φαρμακείων στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, αναδεικνύει η Έκθεση Ελέγχου 1/2026 του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στο χρονικό διάστημα 2024 και 2025 (μέχρι 30.04.2025).



Αναφορικά με τα ευρήματα της Έκθεσης, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ με ανακοίνωσή της επαναλαμβάνει «τη δέσμευσή του Οργανισμού για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας των φαρμακείων του». Παράλληλα, αναφέρει στοιχεία από την Έκθεση, σύμφωνα με την οποία τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ διαχειρίζονται φάρμακα, κυρίως υψηλού κόστους τα οποία είναι απαραίτητα για την προαγωγή της ατομικής και δημόσιας υγείας, ήτοι συνταγματικών αγαθών που συνάπτονται με τον πυρήνα της αξίας του ανθρώπου, ενώ επισημαίνει ότι από τον παρόντα θεματικό έλεγχο ΔΕΝ προέκυψαν στοιχεία κακοδιαχείρισης του φαρμακευτικού υλικού, υπό την έννοια της σκόπιμης αφαίρεσης ή από αμέλεια φθοράς υλικού από τις αποθήκες των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.



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