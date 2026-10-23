2026-10-23 20:49:43

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, κατά την επίσκεψή του στο Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά πτυχές της σιδηροδρομικής κληρονομιάς και να δοκιμάσει ο ίδιος έναν από τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα στα συνεργεία συντήρησης τροχαίου υλικού.Πιάνοντας τη μανιβέλα, έθεσε σε κίνηση τη γέφυρα sidirodromikanea

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