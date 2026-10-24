Επιστροφή στον ΑΝΤ1 για τη Φαίη Σκορδά, η οποία έκανε σήμερα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, το νέο της τηλεοπτικό ξεκίνημα με την εκπομπή «For You».Λίγο πριν από τις 10:00, η παρουσιάστρια εμφανίστηκε ξανά στη συχνότητα του ΑΝΤ1, και καλωσόρισε τους τηλεθεατές με χαμόγελο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική της διαδρομή.Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει σε μια ζώνη που γνωρίζει καλά, αυτή τη φορά με μια εκπομπή που φιλοδοξεί να συνδυάσει την ψυχαγωγία με την επικαιρότητα και να αποκτήσει τη δική της θέση στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου.Η παρουσιάστρια καλημέρισε τους τηλεθεατές, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας τηλεοπτικής της διαδρομής, αυτή τη φορά στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.Στο πλευρό της βρίσκεται μια ομάδα συνεργατών, μεταξύ των οποίων ο Άρης Καβατζίκης, ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Δέσποινα Τσόκου και η Νάνσυ Νικολαΐδου.«Καλημέρα στον ΑΝΤ1, καλημέρα στο For You! Φοβάμαι σήμερα, επειδή έχει περάσει αρκετός καιρός που δεν έχω βγει στον αέρα, ότι θα ξεκινήσω να μιλάω και δεν θα σταματάω. Βγήκα χθες στον Κουσουλό, μετά το είδα, τελεία δεν έβαλα, γιατί μου λείψατε, μου έλειψε η επικοινωνία που έχουμε».«Μου λείψατε, μου έλειψε η επικοινωνία που έχουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω επιστρέψει στον ΑΝΤ1. Πρώτη φορά για μένα το Σαββατοκύριακο, αλλά έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την εκπομπή και σε εσάς βεβαίως. Ξέρω ότι όλοι σας, και μπροστά από τις κάμερες και πίσω, είστε εδώ από επιλογή», ήταν τα πρώτα λόγια της οικοδέσπονας προς τους τηλεθεατές.Πηγή: tvnea.com