Ένα γνώριμο κεφάλαιο της ελληνικής τηλεόρασης ενδέχεται να ανοίξει ξανά, καθώς το Open φέρεται να εξετάζει την αναβίωση των εθνικών καλλιστείων «Σταρ Ελλάς», «Μις Ελλάς» και «Μις Γιανγκ». Η προοπτική επιστροφής του θεσμού συζητείται εδώ και καιρό, με το ενδεχόμενο τηλεοπτικής συμφωνίας να εμφανίζεται πλέον πιο κοντά.Τα δικαιώματα της διοργάνωσης έχουν περάσει από τον Βασίλη Πρεβελάκη, γιο του Γιώργου Πρεβελάκη, στον σχεδιαστή μόδας Πάνο Ζήνα, εξέλιξη που έχει αναζωπυρώσει τις συζητήσεις γύρω από το μέλλον των καλλιστείων.Για πολλά χρόνια, ο διαγωνισμός ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος με τον ΑΝΤ1, αποτελώντας ένα από τα χαρακτηριστικά τηλεοπτικά γεγονότα της εποχής. Η τελευταία μετάδοσή του από το κανάλι πραγματοποιήθηκε το 2010, με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά. Εκείνη τη χρονιά, τον τίτλο της Σταρ Ελλάς κατέκτησε η Άννα Πρέλεβιτς, ενώ η Μαντώ Γαστεράτου αναδείχθηκε Μις Ελλάς.Μετά την τηλεοπτική του απουσία, ο θεσμός συνέχισε να απασχολεί το κοινό μέσα από διαδικτυακή κάλυψη το 2012, προτού επιστρέψει στη μικρή οθόνη το 2018, μέσω του Makedonia TV. Την παρουσίαση είχε αναλάβει τότε η Νικολέττα Ράλλη, ενώ τη διάκριση της Σταρ Ελλάς κέρδισε η Ιωάννα Μπέλα.Το όνομα που ακούγεται για την παρουσίασηΣύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η Ιωάννα Μαλέσκου είναι το πρόσωπο που θα μπορούσε να βρεθεί στην παρουσίαση, εφόσον προχωρήσει η συνεργασία με το Open. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία που να επιβεβαιώνει την επιστροφή των καλλιστείων στο τηλεοπτικό πρόγραμμα.Παράλληλα, στο παρελθόν είχε εξεταστεί και μια διαφορετική τηλεοπτική προσέγγιση: ένα reality ομορφιάς μέσα από το οποίο οι νικήτριες θα προετοιμάζονταν για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς διοργανώσεις, όπως ο διαγωνισμός Μις Υφήλιος (Miss Universe) και ο Μις Κόσμος (Miss World).Η Ελλάδα έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες στη διεθνή σκηνή. Η Κορίνα Τσοπέη κατέκτησε τον τίτλο της Μις Υφήλιος το 1964, ενώ η Ειρήνη Σκλήβα αναδείχθηκε Μις Κόσμος το 1996. Το 2001, η Εβελίνα Παπαντωνίου έφτασε μια ανάσα από την κορυφή, καταλαμβάνοντας τη θέση της πρώτης αναπληρωματικής Μις Υφήλιος.Το αν τα εθνικά καλλιστεία θα αποκτήσουν ξανά τηλεοπτική στέγη και αν το Open θα είναι τελικά το κανάλι που θα αναλάβει την αναβίωσή τους, μένει να φανεί το επόμενο διάστημα.Πηγή: tvnea.com