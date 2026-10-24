2026-10-24 09:12:17
Φωτογραφία για Η ιστορία του στρατοπέδου Μ. Αλέξανδρος Και του συντάγματος σιδηροδρόμων.
 Το 2003 στην πρώτη έκδοση του περιοδικού «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» γράφαμε με τίτλο «Τάγμα σιδηροδρομικών»; Και όμως υπήρχε. Παλαιοτέρα το τάγμα σιδηροδρομικών 622 σκοπό είχε να υποβοηθά το έργο του σιδηροδρόμου.Αν και οι πληροφορίες είναι ελάχιστες πληροφορηθήκαμε ότι στο τάγμα αυτό, όλο το προσωπικό ήταν εκπαιδευμένο και ήταν ανά πάσα στιγμή έτοιμο να προσφέρει τις υπηρεσίες του είτε σε καιρούς πολέμου sidirodromikanea
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