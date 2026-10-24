2026-10-24 16:00:09

Μικροί και μεγάλοι επισκέπτονται καθημερινά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης για να θαυμάσουν τα μοναδικά φωτογραφικά ντοκουμέντα του Έπους του 1940, που ζωντανεύουν μία από τις πιο ένδοξες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας.Άνθρωποι κάθε ηλικίας στέκονται με ενδιαφέρον μπροστά στις φωτογραφίες και τα ιστορικά κείμενα, γνωρίζοντας το μεγαλείο, την αυταπάρνηση και τον ηρωισμό των Ελλήνων sidirodromikanea

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