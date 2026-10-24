2026-10-24 14:53:32
Φωτογραφία για Αγγλία: Τα πεσμένα δέντρα προκαλούν «σημαντικές ζημιές» στον σιδηρόδρομο.
BBCΟ σταθμός του Ίπσουιτς ήταν πολύ φορτωμένος το Σάββατο το πρωί, καθώς οι επιβάτες περίμεναν την υπηρεσία μεταφοράς με τρένο προς το Κόλτσεστερ.Τα πεσμένα δέντρα έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην ανατολική Αγγλία, με τους κατοίκους να καλούνται να αποφεύγουν τα ταξίδια με τρένο σε τρία δρομολόγια μέχρι την Κυριακή.Η Greater Anglia ανέφερε ότι «σημαντικές sidirodromikanea
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