Για τις επαγγελματικές του αποφάσεις, την αποχώρησή του από το OPEN, τις προτάσεις που δέχτηκε από τον ΑΝΤ1 και τους λόγους που τον οδήγησαν στην ΕΡΤ μίλησε ο Παναγιώτης Στάθης. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της δημόσιας τηλεόρασης παραχώρησε συνέντευξη στην Τίνα Μεσσαροπούλου και στην κάμερα του «Happy Day», την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, κάνοντας έναν απολογισμό των επιλογών του και των συνεπειών που είχαν για τον ίδιο.Ο Παναγιώτης Στάθης δεν έκρυψε ότι γνώριζε εξαρχής τις δυσκολίες που θα συναντούσε την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν. Όπως εξήγησε, είχε αντιληφθεί πως η απόφασή του να αλλάξει τηλεοπτική πορεία θα προκαλούσε αντιδράσεις, χωρίς ωστόσο να τον αποτρέψει από το να προχωρήσει.«Ήταν δύσκολη η περσινή χρονιά και το ήξερα κιόλας ότι θα ήταν δύσκολη. Σε όσους ανθρώπους μιλούσα πέρσι το καλοκαίρι, όταν πήρα τη συγκεκριμένη απόφαση, τους έλεγα “ξέρω ότι θα φάω πάρα πολύ ξύλο”, σε εισαγωγικά εννοώ, ότι είναι πολύ δύσκολο το όλο εγχείρημα».Γιατί αποχώρησε από το OPEN και δεν μετάνιωσε για την απόφασή τουΟ δημοσιογράφος εξήγησε ότι η επιθυμία του να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να αποχωρήσει από το OPEN, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη υπογράψει συμβόλαιο με τον σταθμό. Παράλληλα, υπογράμμισε πως φρόντισε να εξηγήσει εγκαίρως τους λόγους της επιλογής του.«Δεν μπορούσα να κάνω πίσω σε αυτό που έλεγε η ψυχή μου, ότι θέλω να το δοκιμάσω, να το προσπαθήσω, εν γνώσει μου πόσο δύσκολο ήταν. Και το δεύτερο ήταν ότι δεν παρατούσα μετέωρο τον σταθμό. Είχα υπογράψει. Το εξήγησα με όποιον τρόπο μπορούσα. Έφευγα ενάμιση μήνα πριν ξεκινήσει η έναρξη του συμβολαίου μου».Παραδέχτηκε, μάλιστα, ότι η επιλογή του είχε συνέπειες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, τονίζοντας πως κάθε απόφαση συνοδεύεται από το δικό της κόστος.«Έχω μάθει ότι όλα έχουν ένα τίμημα. Το τίμημα αυτό, πώς να το περιγράψω, το πλήρωσα με όλους τους τρόπους».Στο ερώτημα αν μετάνιωσε για την κίνησή του, ο Παναγιώτης Στάθης ξεκαθάρισε ότι δεν αισθάνεται έτσι. Όπως ανέφερε, είχε πλήρη επίγνωση της απόφασής του και, παρά τις δυσκολίες, θα επέλεγε ξανά τον ίδιο δρόμο αν βρισκόταν στις ίδιες συνθήκες.«Όχι, δεν υπήρξε. Γιατί σου λέω, ήταν πολύ ενσυνείδητη η απόφασή μου. Ήμουν πολύ καθαρός και με το OPEN. Αναγνώρισα ότι μπορεί να ήταν στραβό αυτό που έκανα. Ήλπιζα να υπάρχει και μεγαλύτερη από την άλλη πλευρά τέτοια ανταπόκριση. ΟΚ, δεν πειράζει. Το πλήρωσα σε όλα τα επίπεδα και νιώθω καθαρός μέσα μου. Η απόφαση ήταν πολύ ενσυνείδητη, το να πάω εκεί και να το δοκιμάσω. Και αν με ρωτάς, αν οι συνθήκες ήταν πάλι οι ίδιες, θα έκανα ακριβώς το ίδιο».Η πρόταση του ΑΝΤ1 για εκπομπή το ΣαββατοκύριακοΟ παρουσιαστής αναφέρθηκε και στις συζητήσεις που είχε με τον ΑΝΤ1, αποκαλύπτοντας ότι του προτάθηκε να αποχωρήσει από το «Καλημέρα Ελλάδα» και να αναλάβει διαφορετική εκπομπή, διατηρώντας παράλληλα παρουσία στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Η πρόταση αφορούσε εκπομπή για το Σαββατοκύριακο, ωστόσο ο ίδιος αποφάσισε να μην την αποδεχτεί, καθώς είχε ήδη εξετάσει άλλες επαγγελματικές προοπτικές.«Η διακοπή του συμβολαίου ήταν απολύτως κοινής συναινέσει. Υπήρξε πρόταση να μην είμαι στο “Καλημέρα Ελλάδα”, να κάνω μια άλλη εκπομπή και να έχω και παρουσία στο δελτίο ως σχόλιο. Η συγκεκριμένη πρόταση μου έγινε. Εκπομπή για Σαββατοκύριακο. Δεν ήθελα να ακολουθήσω. Όταν μου έγινε η πρόταση από τον ΑΝΤ1, είχα ήδη άλλες προτάσεις. Βλέποντας ότι έχω επιλογές, θεώρησα ότι επειδή ακριβώς δεν πήγε καλά το εγχείρημα την πρώτη χρονιά, είπα ότι ίσως είναι καλύτερα να απομακρυνθώ και να προσπαθήσω να βγω στην αγορά έξω».Γιατί προτίμησε την ΕΡΤ, παρότι είχε καλύτερες οικονομικές προτάσειςΙδιαίτερη αναφορά έκανε ο Παναγιώτης Στάθης στους λόγους για τους οποίους επέλεξε τη δημόσια τηλεόραση. Όπως αποκάλυψε, είχε δεχτεί δύο ακόμη προτάσεις για παρουσίαση εκπομπών, οι οποίες μάλιστα υπερτερούσαν οικονομικά. Η προοπτική, όμως, να αναλάβει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ αποτέλεσε σημαντικό κριτήριο για την τελική του απόφαση.«Είχα άλλες δύο προτάσεις οι οποίες ήταν για να κάνω εκπομπές, πολύ καλές προτάσεις στην πρωινή ζώνη, όχι εντελώς πρωινή. Όταν ήρθε η ΕΡΤ ήταν κεντρικό δελτίο. Είναι πολύ ισχυρό κομμάτι του ενημερωτικού τομέα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Το δεύτερο είναι ότι είναι προεκλογική χρονιά. Κατά συνέπεια, πεδίο δόξης λαμπρόν».Ο ίδιος στάθηκε και στη σημασία που έχει για την επαγγελματική του πορεία η παρουσίαση ενός κεντρικού δελτίου ειδήσεων σε έναν οργανισμό όπως η ΕΡΤ, χαρακτηρίζοντας την επιλογή του στρατηγική.«Brand η ΕΡΤ, κατά τη γνώμη μου, το οποίο προσθέτει και στο βιογραφικό μου και στο γεγονός ότι παρουσιάζω το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Οι άλλες προτάσεις οικονομικά ήταν καλύτερες, αλλά η επιλογή μου ήταν στρατηγική εν προκειμένω».Η τοποθέτησή του για την αποχώρηση της Άννας ΛιβαθυνούΗ συζήτηση με την Τίνα Μεσσαροπούλου επεκτάθηκε και στην αποχώρηση της Άννας Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα». Ο Παναγιώτης Στάθης απέφυγε να σχολιάσει ευθέως τη συγκεκριμένη απόφαση, επισημαίνοντας αρχικά τη σύνδεση της προβολής ενός προσώπου με την ευθύνη που αυτό αναλαμβάνει.«Όποιος έχει τη μόστρα, παίρνει καλά χρήματα, έχει και την ευθύνη. Τι να κάνουμε τώρα;».Στη συνέχεια, εξήγησε γιατί δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες για μια απόφαση που αφορά τον σχεδιασμό μιας τηλεοπτικής εκπομπής και τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτήν.«Αυτό είναι μια κουβέντα που δε θα σου απαντήσω. Θα σου πω γιατί. Γιατί αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται κάποια στιγμή για να βελτιωθεί ένα προϊόν πολλές φορές είναι δύσκολες, δυσάρεστες και δε σημαίνουν σε καμία περίπτωση ότι αποτελούν μομφή όσον αφορά την ικανότητα ή οτιδήποτε άλλο ενός ανθρώπου».Η ζωή χωρίς το πρωινό ξύπνημα και η προσπάθεια να χάσει κιλάΤέλος, ο δημοσιογράφος μίλησε με χιούμορ για την αλλαγή στην καθημερινότητά του μετά την απομάκρυνσή του από την πολύ πρωινή ζώνη. Όπως ανέφερε, η απουσία του εξαντλητικού πρωινού ξυπνήματος έχει επηρεάσει θετικά την καθημερινότητά του, ενώ αναφέρθηκε και στη διαρκή προσπάθειά του να διατηρήσει το βάρος του.«Όλη μου η ζωή είναι ένας αγώνας να παχαίνω, να αδυνατίσω, να παχαίνω, να αδυνατίσω. Καταρχήν ξεφούσκωσα γιατί δεν έχω πρωινό ξύπνημα. Αλλάζει πολύ τον μεταβολισμό η έλλειψη ύπνου. Εγώ ξεκίνησα πριν οχτώ χρόνια περίπου να κάνω πρωινά. Πάχυνα. Μετά ήταν ένας αγώνας να χάσω».Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει βάλει συγκεκριμένους κανόνες στη διατροφή του, ενώ έχει εντάξει στο πρόγραμμά του και τη γυμναστική.«Το βραδινό το κόβουμε μαχαίρι, δεν το συζητάμε. Και γυμναστήριο. Πρέπει, ναι, και γυμναστήριο και το ράβουμε».Πηγή: tvnea.com