2026-10-25 16:26:07

Σε τροχιά υλοποίησης έχει μπει η αναβάθμιση σταθμών του Προαστιακού Αθήνας και της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) με μια σειρά παρεμβάσεων που περιλαμβάνει ανακαινίσεις, εργασίες συντήρησης, παρεμβάσεις προσβασιμότητας αλλά και έργα ευρύτερης κλίμακας, με στόχο την αλλαγή εικόνας και της λειτουργικότητας σταθμών στα μέσα σταθερής τροχιάς.Εκτός από τη συχνότητα και τη συνέπεια των δρομολογίων, ψηλά sidirodromikanea

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