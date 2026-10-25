2026-10-25 16:26:07
Φωτογραφία για Έργα σε Προαστιακό, Μετρό και ΗΣΑΠ - Αναβάθμιση των υποδομών σε συνολικά 33 σιδηροδρομικούς σταθμούς ανά την επικράτεια.
Σε τροχιά υλοποίησης έχει μπει η αναβάθμιση σταθμών του Προαστιακού Αθήνας και της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) με μια σειρά παρεμβάσεων που περιλαμβάνει ανακαινίσεις, εργασίες συντήρησης, παρεμβάσεις προσβασιμότητας αλλά και έργα ευρύτερης κλίμακας, με στόχο την αλλαγή εικόνας και της λειτουργικότητας σταθμών στα μέσα σταθερής τροχιάς.Εκτός από τη συχνότητα και τη συνέπεια των δρομολογίων, ψηλά sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το Νησί επιστέφει στο MEGA, αλλά δεν είναι πρεμιέρα – Όταν η επανάληψη παρουσιάζεται ως νέο τηλεοπτικό γεγονός
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το Νησί επιστέφει στο MEGA, αλλά δεν είναι πρεμιέρα – Όταν η επανάληψη παρουσιάζεται ως νέο τηλεοπτικό γεγονός
Ιαπωνία: Η JR East αποσύρει τα μαγνητικά σιδηροδρομικά εισιτήρια και περνά στα QR Codes.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ιαπωνία: Η JR East αποσύρει τα μαγνητικά σιδηροδρομικά εισιτήρια και περνά στα QR Codes.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Θεσσαλονίκη: Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσιου στο Σιδηροδρομικό Μουσείο.
Θεσσαλονίκη: Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσιου στο Σιδηροδρομικό Μουσείο.
Θεσσαλονίκη: Με την παρουσία του Γ.Γ. Υποδομών και Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσιου τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του ΟΣΕ για το Έπος του ’40.
Θεσσαλονίκη: Με την παρουσία του Γ.Γ. Υποδομών και Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσιου τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του ΟΣΕ για το Έπος του ’40.
Από παλιά αντικείμενα σε μικρά έργα τέχνης
Από παλιά αντικείμενα σε μικρά έργα τέχνης
Σε «τροχιά» δημοπράτησης μεγάλα σιδηροδρομικά έργα ύψους μισού δισ. ευρώ.
Σε «τροχιά» δημοπράτησης μεγάλα σιδηροδρομικά έργα ύψους μισού δισ. ευρώ.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μετρό Θεσσαλονίκης - κλειστοί πέντε σταθμοί.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μετρό Θεσσαλονίκης - κλειστοί πέντε σταθμοί.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σεμινάριο με τον Δημήτρη Νανόπουλο :Μπορεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος να κρύβει το κλειδί για το μέλλον των κβαντικών υπολογιστών;
Σεμινάριο με τον Δημήτρη Νανόπουλο :Μπορεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος να κρύβει το κλειδί για το μέλλον των κβαντικών υπολογιστών;
Αγγλία: Μηχανοδηγός συνταξιοδοτείται μετά από 64 χρόνια στους σιδηροδρόμους!
Αγγλία: Μηχανοδηγός συνταξιοδοτείται μετά από 64 χρόνια στους σιδηροδρόμους!
Τρένο συγκρούστηκε με γερανό στη γραμμή monorail του Σάο Πάολο, τα συντρίμμια του έπεσαν σε πολυσύχναστο δρόμο. Βίντεο.
Τρένο συγκρούστηκε με γερανό στη γραμμή monorail του Σάο Πάολο, τα συντρίμμια του έπεσαν σε πολυσύχναστο δρόμο. Βίντεο.
Τρένο συγκρούστηκε με γερανό στη γραμμή monorail του Σάο Πάολο, τα συντρίμμια του έπεσαν σε πολυσύχναστο δρόμο. Βίντεο
Τρένο συγκρούστηκε με γερανό στη γραμμή monorail του Σάο Πάολο, τα συντρίμμια του έπεσαν σε πολυσύχναστο δρόμο. Βίντεο
Τηλεθέαση: Πώς πήγε η πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά με το «For You» στον ΑΝΤ1;
Τηλεθέαση: Πώς πήγε η πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά με το «For You» στον ΑΝΤ1;