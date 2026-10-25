Τρένο συγκρούστηκε με γερανό στη γραμμή monorail του Σάο Πάολο, τα συντρίμμια του έπεσαν σε πολυσύχναστο δρόμο. Βίντεο

2026-10-25 10:14:48

Ένα μονοτρόχιο τρένο στη Γραμμή 15-Silver συγκρούστηκε με έναν πεσμένο γερανό κατασκευών στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας το Σάββατο (24 Οκτωβρίου), με αποτέλεσμα τα συντρίμμια να πέσουν σε έναν πολυσύχναστο δρόμο από κάτω. Βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένα τρένο συγκρούστηκε με έναν γερανό που είχε πέσει στις σιδηροδρομικές γραμμές στη Βραζιλία. Αφού χτυπήθηκε από το τρένο, τα συντρίμμια του sidirodromikanea

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