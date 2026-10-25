





Η επιστροφή μιας σπουδαίας τηλεοπτικής σειράς στις οθόνες μας είναι πάντα μια ευκαιρία να θυμηθούμε τι έκανε τη μυθοπλασία να ξεχωρίσει σε μια εποχή όπου οι πραγματικά δυνατές ιστορίες δεν χρειάζονταν υπερβολές για να κερδίσουν το κοινό. Στην περίπτωση του «Νησιού», όμως, υπάρχει μια ουσιαστική λεπτομέρεια που δεν πρέπει να χάνεται μέσα στους πανηγυρισμούς: άλλο η επανάληψη μιας αγαπημένης σειράς και άλλο η πρεμιέρα.

Το MEGA επαναφέρει στο πρόγραμμά του το «Νησί», μια παραγωγή που έχει ήδη γράψει τη δική της ιστορία στην ελληνική τηλεόραση. Πρόκειται αναμφίβολα για μια σειρά με ξεχωριστή θέση στη μνήμη των τηλεθεατών, η οποία εξακολουθεί να έχει τη δική της αξία και να προκαλεί ενδιαφέρον ακόμη και χρόνια μετά την πρώτη της προβολή.

Αυτό, ωστόσο, δεν αλλάζει τα δεδομένα. Το «Νησί» δεν κάνει πρεμιέρα. Επιστρέφει σε επανάληψη.

Και αυτή η διαφορά δεν είναι απλώς θέμα διατύπωσης. Είναι ζήτημα τηλεοπτικής ενημέρωσης και ακρίβειας. Μια πρεμιέρα παραπέμπει σε κάτι καινούργιο: σε μια πρώτη παρουσίαση, σε ένα νέο επεισόδιο ή σε μια παραγωγή που συστήνεται για πρώτη φορά στο κοινό. Η επαναπροβολή μιας ήδη γνωστής σειράς αποτελεί διαφορετικό γεγονός, ακόμη κι αν η αξία της παραμένει αναμφισβήτητη.

Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι ότι το MEGA επιλέγει να επαναφέρει το «Νησί». Αντιθέτως, η επιστροφή επιτυχημένων παραγωγών αποτελεί μια απολύτως θεμιτή επιλογή προγράμματος. Το ζήτημα προκύπτει όταν η επιστροφή παρουσιάζεται με τρόπο που δημιουργεί την εντύπωση μιας κανονικής πρεμιέρας, χωρίς να αποσαφηνίζεται ότι πρόκειται για επανάληψη.

Όπως βλέπουμε στη διαφημιστική προβολή του MEGA, αλλά και κάτω από το λογότυπο που συνοδεύει την προώθηση της σειράς, το κανάλι επιλέγει να διαφημίζει την επιστροφή του «Νησιού» ως «πρεμιέρα». Και κάπου εδώ γεννάται το εύλογο ερώτημα: πρεμιέρα τίνος πράγματος, όταν πρόκειται για μια σειρά που έχει ήδη προβληθεί και έχει ολοκληρώσει τον αρχικό τηλεοπτικό της κύκλο;

Ασφαλώς, το κανάλι έχει κάθε δικαίωμα να επαναφέρει μια επιτυχημένη παραγωγή στο πρόγραμμά του και να επενδύσει στη νοσταλγία του κοινού. Ωστόσο, η χρήση της λέξης «πρεμιέρα» δημιουργεί μια διαφορετική εντύπωση από εκείνη που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Μπορεί επικοινωνιακά να εξυπηρετεί την προώθηση του προγράμματος, όμως η δημοσιογραφική ακρίβεια δεν μπορεί να παραμερίζεται για χάρη μιας πιο εντυπωσιακής διατύπωσης.

Η ελληνική τηλεόραση έχει ανάγκη από μεγάλες παραγωγές, δυνατές ιστορίες και σειρές που αφήνουν αποτύπωμα. Έχει, όμως, ανάγκη και από καθαρή ενημέρωση. Γιατί η νοσταλγία δεν χρειάζεται τεχνητή αναβάθμιση, ούτε μια επαναπροβολή χρειάζεται να ντυθεί με τον μανδύα ενός νέου τηλεοπτικού γεγονότος για να αποκτήσει ενδιαφέρον.

Η επιστροφή είναι επιστροφή, η επανάληψη είναι επανάληψη και η πρεμιέρα είναι πρεμιέρα. Στην τηλεόραση, όπως και στη δημοσιογραφία, οι λέξεις έχουν σημασία. Και όταν μιλάμε για μια σειρά που έχει ήδη αφήσει το στίγμα της, η ακρίβεια στην περιγραφή της επιστροφής της είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στο κοινό.

Πασχαλίδης Γιώργος

Πηγή: tvnea.com