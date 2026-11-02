2026-11-02 11:37:44
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Μαθηματικά: Αφού συμβουλευτούμε τις αντίστοιχες αναρτήσεις (εδώ κι εδώ), ξαναθυμόμαστε τους τρόπους εύρεσης του Ε.Κ.Π. και του Μ.Κ.Δ. από τα σχετικά φύλλα εργασίας που δόθηκαν σήμερα στην τάξη (εδώ κι εδώ) και, μετά, στο τετράδιό μας, κάνουμε τις ασκήσεις με τους παρακάτω τρόπους:

α) Στο φύλλο εργασίας για το Ε.Κ.Π., την άσκηση 1 με τον δεύτερο τρόπο (τον νοερό). Από την άσκηση 2, τις δύο πρώτες περιπτώσεις με τον δεύτερο τρόπο (νοερά) και την τρίτη περίπτωση με τον τρίτο τρόπο (τον επιστημονικό).

β) Στο φύλλο εργασίας για τον Μ.Κ.Δ., στις περιπτώσεις α΄. β΄, γ΄ και στ΄, χρησιμοποιούμε τον τρίτο τρόπο εύρεσης (τον νοερό), ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις (δ΄, ε΄ και η΄) χρησιμοποιούμε τον τέταρτο τρόπο (τον επιστημονικό).

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