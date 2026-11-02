2026-11-02 19:12:48
Φωτογραφία για Νέο eΔΑΠΥ: Πώς βρίσκουμε τα σωστά ποσά πριν εκδώσουμε τιμολόγιο — το «εικονικό κλείσιμο» βήμα προς βήμα
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Ποια ποσά πρέπει να γράψουμε στο τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΥΥ, όταν το eΔΑΠΥ τα εμφανίζει αφού προηγηθεί ο έλεγχος της υποβολής; 

Η απορία είναι συχνή και η σωστή σειρά ενεργειών μάς γλιτώνει από αποκλίσεις και διορθώσεις.

Η πρακτική λύση είναι το λεγόμενο «εικονικό κλείσιμο» υποβολής: κάνουμε πρώτα τον έλεγχο, χωρίς να έχουμε ακόμη εκδώσει τιμολόγιο, βλέπουμε τα ακριβή ποσά και στη συνέχεια εκδίδουμε το παραστατικό από το λογισμικό μας.



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