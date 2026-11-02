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Ποια ποσά πρέπει να γράψουμε στο τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΥΥ, όταν το eΔΑΠΥ τα εμφανίζει αφού προηγηθεί ο έλεγχος της υποβολής;
Η απορία είναι συχνή και η σωστή σειρά ενεργειών μάς γλιτώνει από αποκλίσεις και διορθώσεις.
Η πρακτική λύση είναι το λεγόμενο «εικονικό κλείσιμο» υποβολής: κάνουμε πρώτα τον έλεγχο, χωρίς να έχουμε ακόμη εκδώσει τιμολόγιο, βλέπουμε τα ακριβή ποσά και στη συνέχεια εκδίδουμε το παραστατικό από το λογισμικό μας.
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