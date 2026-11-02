2026-11-02 19:10:51
Φωτογραφία για Η ιστορική πινακίδα των ΣΕΚ που τράβηξε τα βλέμματα στην έκθεση του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη.
Ένα από τα εκθέματα που συγκέντρωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κέρδισε τα βλέμματα των επισκεπτών στην έκθεση φωτογραφίας που διοργάνωσε ο ΟΣΕ στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο του «Όχι», ήταν μια ιστορική μεταλλική πινακίδα των ΣΕΚ (Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους).Η πινακίδα, η οποία ήταν αναρτημένη σε ατμήλατη μηχανή, αποτελεί ένα σπάνιο sidirodromikanea
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