2026-11-02 19:10:51

Ένα από τα εκθέματα που συγκέντρωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κέρδισε τα βλέμματα των επισκεπτών στην έκθεση φωτογραφίας που διοργάνωσε ο ΟΣΕ στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο του «Όχι», ήταν μια ιστορική μεταλλική πινακίδα των ΣΕΚ (Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους).Η πινακίδα, η οποία ήταν αναρτημένη σε ατμήλατη μηχανή, αποτελεί ένα σπάνιο sidirodromikanea

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