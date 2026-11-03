2026-11-03 22:11:11
Φωτογραφία για Κώτσηρας: Σε προτεραιότητα η ασφάλεια και ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού σιδηροδρόμου.
Ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και την αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου δίνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας σε συνέντευξή του στο tomanifesto.gr.Όπως επισήμανε, μετά την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel στο σιδηροδρομικό δίκτυο, τα δρομολόγια στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη sidirodromikanea
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