2026-11-03 22:59:56
Φωτογραφία για Νέο eΔΑΠΥ: Πώς καταχωρούμε σωστά το φορολογικό παραστατικό και πώς αποφεύγουμε το γνωστό σφάλμα
Με τη νέα εμφάνιση του eΔΑΠΥ Παροχών, η διαδικασία καταχώρισης του φορολογικού παραστατικού παραμένει σε γενικές γραμμές παρόμοια, αλλά χρειάζεται προσοχή στα βήματα και κυρίως σε ένα κρίσιμο σημείο: σε κάθε υποβολή πρέπει να είναι αποθηκευμένο ΜΟΝΟ ΕΝΑ φορολογικό παραστατικό (ένα τιμολόγιο), το οποίο να περιλαμβάνει όλους τους συντελεστές ΦΠΑ.

Αν καταχωρηθούν κατά λάθος περισσότερα από ένα παραστατικά στην ίδια υποβολή, μπορεί να εμφανιστεί το γνωστό σφάλμα που είχε περιγραφεί και στην παλαιότερη ανάρτησή μας του 2017. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να διαγράψουμε τα επιπλέον παραστατικά και να παραμείνει μόνο ένα τιμολόγιο.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για κάθε υποβολή αποθηκεύουμε ένα και μόνο ένα φορολογικό παραστατικό. Το παραστατικό αυτό πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις αξίες και όλους τους συντελεστές ΦΠΑ.

Βήμα 1: Επιλογή της υποβολής και είσοδος στα «Φορολογικά Παραστατικά»

Από τη λίστα των υποβολών, εντοπίζουμε την υποβολή που θέλουμε να επεξεργαστούμε και πατάμε στις τρεις τελείες της συγκεκριμένης γραμμής.

Από το μενού που ανοίγει, επιλέγουμε: 



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